martes, 14 de octubre de 2025

La Policía secuestró un caballo de dudosa procedencia

Efectivos policiales pertenecientes Dirección de Seguridad Rural y Ecológica, en la jornada de ayer 13-10-25, tras hallarse realizando recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, más precisamente en inmediaciones del Barrio Esperanza, visualizar a una persona montando un animal equino, quien al notar la presencia policial se da a la fuga, dejando abandonado dicho animal en la vía pública.

Por tal motivo, los mencionados efectivos procedieron al secuestro preventivo bajo las formalidades legales correspondientes de un animal equino -yegua-, el cual sería presuntamente de dudosa procedencia.

Al respecto, el animal fue trasladado hasta la citada dependencia policial donde se continúan con los tramites de rigor.