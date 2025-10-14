La Policía secuestró un caballo de dudosa procedencia

Efectivos policiales pertenecientes Dirección de Seguridad Rural y Ecológica, en la jornada de ayer 13-10-25, tras hallarse realizando recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, más precisamente en inmediaciones del Barrio Esperanza, visualizar a una persona montando un animal equino, quien al notar la presencia policial se da a la fuga, dejando abandonado dicho animal en la vía pública.
Por tal motivo, los mencionados
efectivos procedieron al secuestro preventivo bajo las formalidades legales
correspondientes de un animal equino -yegua-, el cual sería presuntamente de
dudosa procedencia.
Al respecto, el
animal fue trasladado hasta la citada dependencia policial donde se continúan
con los tramites de rigor.