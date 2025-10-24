Lavalle: Dejaron una vaquillona atada en el monte y la Policía Rural llegó primero

Ayer cerca de las 19:10 hs, personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Lavalle fue alertado sobre un animal vacuno atado en un monte tupido cercano a la localidad .
Una comisión policial a cargo del Crio. Insp. Miguel Ángel Soler se dirigió al lugar, constatando que efectivamente se trataba de una *vaquillona barcina atada a un palo lista para ser faenada durante la noche seguramente.
La rápida llegada de la Policía Rural evitó que los cuatreros se salieran con la suya, rescatando el animal y ahora buscando a su dueño por la marca y señal del animal.