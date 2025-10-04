Mercedes: La Policía recuperó una motocicleta que fue robada en Buenos Aires

El procedimiento se habría
realizado en el casco céntrico de dicha ciudad, lugar donde observaron e
identificaron a un hombre – mayor de edad- con una motocicleta – marca Honda XR
250cc.- sin la chapa patente colocada, por lo que al solicitarle las documentaciones
del mismo y tras las correspondientes averiguaciones, resultó que el rodado
habría sido denunciado como sustraído y poseía pedido de secuestro por parte de
las autoridades de la ciudad de San Miguel de la Provincia de Buenos Aires, por
lo que, se procedió a su secuestro y a la demora del hombre.
La motocicleta secuestrada y el
demorado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales
correspondientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron
con los tramites de rigor.