sábado, 4 de octubre de 2025

Mercedes: La Policía recuperó una motocicleta que fue robada en Buenos Aires

El pasado 01-10-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera junto al área de investigación criminal de Mercedes, realizando sus labores especificas en prevención de ilícitos e identificación de personas, secuestraron una motocicleta que poseía pedido de secuestro en la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento se habría realizado en el casco céntrico de dicha ciudad, lugar donde observaron e identificaron a un hombre – mayor de edad- con una motocicleta – marca Honda XR 250cc.- sin la chapa patente colocada, por lo que al solicitarle las documentaciones del mismo y tras las correspondientes averiguaciones, resultó que el rodado habría sido denunciado como sustraído y poseía pedido de secuestro por parte de las autoridades de la ciudad de San Miguel de la Provincia de Buenos Aires, por lo que, se procedió a su secuestro y a la demora del hombre.

La motocicleta secuestrada y el demorado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.