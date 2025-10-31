Misa por el Día de los Santos y Fieles Difuntos en el Complejo Formativo Policial "Santa Catalina"

De la misma, participaron el Jefe de Policía
Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, encontrándose presentes también, el Subsecretario
de Gobierno Dr. Luis Bravo, el Subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Darío
Aceval; acompañado de los Directores Generales integrantes del Estado Mayor
Policial, Jefes de departamento, Divisiones, Unidades Especiales, Jefes de
Comisarías del área Capital; Personal Superior y Subalterno de la Institución
Policial en actividad y en situación de retiro, cuerpo de cadetes y aspirantes
de la escuela de cadetes y de Suboficiales.
Para finalizar, se dirigió a los presentes el Jefe de Policía quien destacó la importancia del apoyo espiritual y el estar cerca de Dios.