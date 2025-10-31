viernes, 31 de octubre de 2025

Misa por el Día de los Santos y Fieles Difuntos en el Complejo Formativo Policial "Santa Catalina"

En la mañana de hoy 31-10-25, cerca de las 09:00 horas, en el Complejo Formativo Policial “Santa Catalina”, se llevó a cabo una Santa Misa por el día de todos los Santos y los fieles difuntos, la cual fue celebrada por el capellán de la Institución, presbítero Guillermo Danuzzo.

De la misma, participaron el Jefe de Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, encontrándose presentes también, el Subsecretario de Gobierno Dr. Luis Bravo, el Subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Darío Aceval; acompañado de los Directores Generales integrantes del Estado Mayor Policial, Jefes de departamento, Divisiones, Unidades Especiales, Jefes de Comisarías del área Capital; Personal Superior y Subalterno de la Institución Policial en actividad y en situación de retiro, cuerpo de cadetes y aspirantes de la escuela de cadetes y de Suboficiales.

Para finalizar, se dirigió a los presentes el Jefe de Policía quien destacó la importancia del apoyo espiritual y el estar cerca de Dios.