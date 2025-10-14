Muerte de Camila: Imputaron por femicidio al detenido y piden su prisión preventiva

La doctora Lucrecia Troia, comentó: "el acto procesal último que realizamos fue la imputación de la persona que está sospechada de este hecho, por homicidio agravado y por mediar violencia de género"; y expresó: "en una primera instancia se pidió la detención, y en el día de hoy se cumpliría, solicitamos una nueva audiencia al juez para que le imponga la prisión preventiva".
Asimismo, la Fiscal de investigaciones, contó: "se secuestraron teléfonos, que necesitamos realizar las pericias, también se realizó las pericias en el lugar"; y afirmó: "el imputado declaró en sede judicial".
A su vez, la doctora Troia, indicó: "una amiga vino a prestar declaración, contó cómo era la relación entre la víctima y el imputado, dio un contexto en caso de que se pruebe el hecho de que existía violencia de género"; y mencionó: "la pareja de la víctima prestó declaración".
Al mismo tiempo, si se analiza realizar una Cámara Gesell al hijo de Camila, la víctima, la Fiscal de investigaciones, dijo: "sí, se está tramitando, pero no se quiere revictimizar al menor". Si el menor habría estado en el lugar del hecho, la doctora Troia, señaló: "habría estado, pero necesitamos escucharlo a él".
Fuente: www.radiodos.com.ar