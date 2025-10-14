martes, 14 de octubre de 2025

Muerte de Camila: Imputaron por femicidio al detenido y piden su prisión preventiva

La Fiscal de Investigaciones N° 1, Lucrecia Troia, habló con Radio Dos sobre  la muerte de Camila Soledad González, que perdió la vida al caer del sexto piso y  adelantó que el médico y ex pareja que estaba en el departamento al momento del hecho, fue imputado por homicidio en contexto de violencia de género y que  solicitará su  prisión preventiva.

La doctora Lucrecia Troia, comentó: "el acto procesal último que realizamos fue la imputación de la persona que está sospechada de este hecho, por homicidio agravado y por mediar violencia de género"; y expresó: "en una primera instancia se pidió la detención, y en el día de hoy se cumpliría, solicitamos una nueva audiencia al juez para que le imponga la prisión preventiva".

Asimismo, la Fiscal de investigaciones, contó: "se secuestraron teléfonos, que necesitamos realizar las pericias, también se realizó las pericias en el lugar"; y afirmó: "el imputado declaró en sede judicial".

A su vez, la doctora Troia, indicó: "una amiga vino a prestar declaración, contó cómo era la relación entre la víctima y el imputado, dio un contexto en caso de que se pruebe el hecho de que existía violencia de género"; y mencionó: "la pareja de la víctima prestó declaración".

Al mismo tiempo, si se analiza realizar una Cámara Gesell al hijo de Camila, la víctima, la Fiscal de investigaciones, dijo: "sí, se está tramitando, pero no se quiere revictimizar al menor". Si el menor habría estado en el lugar del hecho, la doctora Troia, señaló: "habría estado, pero necesitamos escucharlo a él".

Fuente: www.radiodos.com.ar 