martes, 14 de octubre de 2025

Goya: Murió un joven que estaba internado tras ser apuñalado, hay un detenido

En la mañana de ayer 13-10-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito 5ta de Goya, tomaron conocimiento del deceso de un joven – de 20 años de edad-, que se encontraba internado desde el pasado 20-09-25, luego de que el mismo resultara lesionado con heridas de arma blanca en su humanidad. El presunto autor se encuentra detenido.

Cabe recordar, que el hecho ocurrió alrededor de las 08:30 horas por calles Medrano y cortada Fleitas de esa ciudad,  donde por causas y circunstancias que se investigan, un joven resultó lesionado con heridas producidas con un arma blanca, aparentemente tras participar de un altercado o riña con otro hombre, quien posteriormente se hizo presente de forma espontánea en la Comisaria de Distrito 1ra; En cuanto al joven lesionado, fue trasladado hasta el nosocomio local, donde informaron que poseía lesiones de carácter graves, quedando internado hasta la fecha, donde cerca de las 11:00 horas habrían informado su fallecimiento.

La persona detenida continua a disposición de la justicia y fue trasladada hasta la citada comisaria, donde se continúan con las diligencias del caso.