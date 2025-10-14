Goya: Murió un joven que estaba internado tras ser apuñalado, hay un detenido

Cabe recordar, que el hecho ocurrió alrededor de las 08:30 horas por calles
Medrano y cortada Fleitas de esa ciudad, donde por causas y circunstancias que se
investigan, un joven resultó lesionado con heridas producidas con un arma
blanca, aparentemente tras participar de un altercado o riña con otro hombre,
quien posteriormente se hizo presente de forma espontánea en la Comisaria de
Distrito 1ra; En cuanto al joven lesionado, fue trasladado hasta el nosocomio
local, donde informaron que poseía lesiones de carácter graves, quedando
internado hasta la fecha, donde cerca de las 11:00 horas habrían informado su
fallecimiento.
La persona detenida continua a disposición de la justicia y fue trasladada hasta la citada comisaria, donde se continúan con las diligencias del caso.