Nuevamente golpes e insultos en el Club 1536

Una nueva pelea interrumpió el
partido de la Categoría B disputado en el Club 1536, entre Laguneros y 130
Viviendas, disputado este fin de semana. El árbitro principal no consiguió
mantener el control del juego y la tensión acumulada terminó en golpes, lo que
obligó a suspender el encuentro.
En los minutos previos al
incidente, varios jugadores cuestionaron las decisiones arbitrales. La
situación se agravó cuando una falta mal sancionada terminó en empujones y
agresiones entre los equipos.
Con este episodio, 130 Viviendas
acumula tres incidentes similares en lo que va del año, todos ocurridos en
torneos locales. Las autoridades deportivas analizan posibles sanciones para
los implicados y evalúan medidas para evitar nuevos hechos de violencia en las
próximas fechas.
Fuente: www.diarioepoca.com