lunes, 6 de octubre de 2025

Nuevamente golpes e insultos en el Club 1536

PARTIDO SUSPENDIDO
El encuentro de la Categoría B terminó suspendido tras un enfrentamiento entre jugadores. El árbitro no logró controlar el partido y volvió a quedar en el centro de las críticas.

Una nueva pelea interrumpió el partido de la Categoría B disputado en el Club 1536, entre Laguneros y 130 Viviendas, disputado este fin de semana. El árbitro principal no consiguió mantener el control del juego y la tensión acumulada terminó en golpes, lo que obligó a suspender el encuentro.

En los minutos previos al incidente, varios jugadores cuestionaron las decisiones arbitrales. La situación se agravó cuando una falta mal sancionada terminó en empujones y agresiones entre los equipos.

Con este episodio, 130 Viviendas acumula tres incidentes similares en lo que va del año, todos ocurridos en torneos locales. Las autoridades deportivas analizan posibles sanciones para los implicados y evalúan medidas para evitar nuevos hechos de violencia en las próximas fechas.

Fuente: www.diarioepoca.com