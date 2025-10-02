Operativos de contralor en toda la ciudad: Hay varios demorados

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, en horas de la madrugada de hoy 02-10-25, efectivos Policiales de la Comisaria Décimo Octava Urbana, de manera conjunta y mancomunada con el personal de Departamento Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Móviles y Motorizada-, y del GRIM 2,4,5, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en los distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de la mencionada Comisaria de esta ciudad Capital.
Dichos operativos, dieron inicio cerca de las 03:00
horas, concluyendo pasadas las 05:00 horas, oportunidad, en que procedieron a
la demora 16 personas y el control de diferentes rodados.
Los demorados fueron trasladados a la citada
dependencia policial donde se llevan a delante las diligencias de cada caso.