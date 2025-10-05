domingo, 5 de octubre de 2025

Paso de la Patria: Recuperan elementos robados, hay un demorado

En la tarde de ayer 04-10-25, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito de Paso De La Patria junto al área de investigaciones de esa dependencia, luego de ser alertados del ilícito, tras un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar varias cosas que fueron sustraídas y demoraron a uno de los presuntos autores del hecho delictivo.

Los citados efectivos fueron alertados de un ilícito ocurrido en un domicilio del barrio 20 viviendas de la citada localidad, donde aparentemente dos personas habrían ingresado y sustraído varias cosas del interior del inmueble, por lo que de manera inmediata iniciaron un amplio operativo de búsqueda y rastrillaje por las inmediaciones, logrando por calles Santiago del Estero y Valladares, identificar y demorar a un joven -alias Culito, mayor de edad-, quien entre sus pertenencias llevaba -herramientas, prendas de vestir, entre otras cosas- las cuales no supo justificar su procedencia, procediendo al secuestro preventivo de las mismas. Posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones, resultó que las mismas se tratarían de las sustraídas recientemente.

El demorado junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la unidad fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, dónde se continuaron con los trámites de rigor.