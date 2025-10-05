Paso de la Patria: Recuperan elementos robados, hay un demorado

Los citados efectivos fueron alertados de un ilícito ocurrido en un
domicilio del barrio 20 viviendas de la citada localidad, donde aparentemente
dos personas habrían ingresado y sustraído varias cosas del interior del
inmueble, por lo que de manera inmediata iniciaron un amplio operativo de
búsqueda y rastrillaje por las inmediaciones, logrando por calles Santiago del
Estero y Valladares, identificar y demorar a un joven -alias Culito, mayor de
edad-, quien entre sus pertenencias llevaba -herramientas, prendas de vestir,
entre otras cosas- las cuales no supo justificar su procedencia, procediendo al
secuestro preventivo de las mismas. Posteriormente y tras las correspondientes
averiguaciones, resultó que las mismas se tratarían de las sustraídas recientemente.
El demorado junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la unidad fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, dónde se continuaron con los trámites de rigor.