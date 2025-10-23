Paso de los Libres: Detuvieron al hombre acusado de sacar fotos inapropiadas a una menor

Cabe recordar que en su momento y tras el avance
de la pesquisa en su momento se realizaron dos allanamientos para dar con el
supuesto autor del hecho, que dejó como saldo el secuestro de una computadora,
una Tablet, un teléfono celular, pendrive, tarjetas de memoria que podrían
estar vinculada a la investigación, pero esa oportunidad, no pudieron dar con
este hombre identificado con el apellido Garavano.
Por lo que era intensamente buscado por personal
policial de diversas dependencias y lo cual se pudo concretar en la jornada de
ayer a las ultimas horas de la noche (ya
que el mismo se encontraba oculto en el país vecino de Brasil) y fue
aprehendido cuando fue individualizado en la zona de aduanas al arribar a
nuestro país nuevamente, por lo que desde ese momento fue puesto a disposición
de la Justicia y además se le incauto un teléfono celular que posteriormente será
peritado por los peritos judiciales a cargo.
Por lo que ante la citada dependencia se
continúan con las diversas tareas correspondientes al presente legajo de
investigación.