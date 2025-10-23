jueves, 23 de octubre de 2025

Paso de los Libres: Detuvieron al hombre acusado de sacar fotos inapropiadas a una menor

Personal de la Comisaria de la Mujer y el Menor de Libres, en colaboración con la fiscalía local de esa ciudad quienes venían llevando adelante una investigación, en relación a una denuncia radicada por una mujer empleada de un local comercial quien observo al revisar las cámaras de seguridad del comercio que un momento dado entre los clientes del lugar en un momento dado un hombre, aparentemente habría utilizado su celular para sacar una fotografía, por debajo de la falda de una jovencita que se encontraba en el local, sin ser advertido. Y quien como fruto de las investigaciones realizadas tras ser localizado en la jornada de ayer en horas de la noche se logró finalmente su detención para que comparezca ante la autoridad judicial en turno a cargo del presente legajo de investigación.

Cabe recordar que en su momento y tras el avance de la pesquisa en su momento se realizaron dos allanamientos para dar con el supuesto autor del hecho, que dejó como saldo el secuestro de una computadora, una Tablet, un teléfono celular, pendrive, tarjetas de memoria que podrían estar vinculada a la investigación, pero esa oportunidad, no pudieron dar con este hombre identificado con el apellido Garavano.

Por lo que era intensamente buscado por personal policial de diversas dependencias y lo cual se pudo concretar en la jornada de ayer  a las ultimas horas de la noche (ya que el mismo se encontraba oculto en el país vecino de Brasil) y fue aprehendido cuando fue individualizado en la zona de aduanas al arribar a nuestro país nuevamente, por lo que desde ese momento fue puesto a disposición de la Justicia y además se le incauto un teléfono celular que posteriormente será peritado por los peritos judiciales a cargo.

Por lo que ante la citada dependencia se continúan con las diversas tareas correspondientes al presente legajo de investigación.