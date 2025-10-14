Paso de los Libres: La Policía busca intensamente a un sujeto que sacaba fotos intimas a una menor

La misma observo al
revisar las cámaras de seguridad del comercio que un momento dado entre los
clientes del lugar en un momento dado un hombre mayor de edad, aparentemente
habría utilizado su celular para sacar una fotografía, por debajo de la falda
de una jovencita que se encontraba en el local, sin ser advertido y luego
retirarse de allí.
Por esta razón una
vez que tomo conocimiento del hecho la fiscalía local dio las directivas para
que se realicen varias diligencias al respecto (por una clara infracción al
artículo 128 del C.P.).
Por lo que tras el
avance de la pesquisa se recepcionaron directivas de la fiscalía a cargo de la
casusa que dispuso en la jornada de ayer por la tarde, dos allanamientos para
dar con el supuesto autor del hecho, por lo que las viviendas allanadas fueron
la casa de la madre y la del imputado, que dejó como saldo el secuestro de una
computadora, una Tablet, un teléfono celular, pendrive, tarjetas de memoria que
podrían estar vinculada a la investigación pero
no pudieron dar en la oportunidad con este hombre.
Por lo que es
intensamente buscado por personal policial de diversas dependencias para que
comparezca ante la autoridad judicial en turno a cargo del presente legajo de
investigación.