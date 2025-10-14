martes, 14 de octubre de 2025

Paso de los Libres: La Policía busca intensamente a un sujeto que sacaba fotos intimas a una menor

SECUESTRARON VARIOS ELEMENTOS
Personal de la Comisaria de la Mujer y el Menor de Libres, en colaboración con la fiscalía local de esa ciudad llevan adelante una investigación, en relación a una denuncia radicada el pasado viernes por una mujer empleada de un local comercial.

La misma observo al revisar las cámaras de seguridad del comercio que un momento dado entre los clientes del lugar en un momento dado un hombre mayor de edad, aparentemente habría utilizado su celular para sacar una fotografía, por debajo de la falda de una jovencita que se encontraba en el local, sin ser advertido y luego retirarse de allí.

Por esta razón una vez que tomo conocimiento del hecho la fiscalía local dio las directivas para que se realicen varias diligencias al respecto (por una clara infracción al artículo 128 del C.P.).

Por lo que tras el avance de la pesquisa se recepcionaron directivas de la fiscalía a cargo de la casusa que dispuso en la jornada de ayer por la tarde, dos allanamientos para dar con el supuesto autor del hecho, por lo que las viviendas allanadas fueron la casa de la madre y la del imputado, que dejó como saldo el secuestro de una computadora, una Tablet, un teléfono celular, pendrive, tarjetas de memoria que podrían estar vinculada a la investigación pero  no pudieron dar en la oportunidad con este hombre.

Por lo que es intensamente buscado por personal policial de diversas dependencias para que comparezca ante la autoridad judicial en turno a cargo del presente legajo de investigación.