viernes, 3 de octubre de 2025

Paso de los Libres: La Policía secuestró un automóvil que fue robado en Buenos Aires

En la tarde de ayer 02-10-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Tercera en conjunto con sus pares de la Comisaria de Distrito Primera, Comisaria de la Mujer y el Menor y del área de investigación de la ciudad de Paso de los Libres, realizando un control vehicular e identificación de personas, secuestraron un automóvil que aparentemente habría sido denunciado como sustraído en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, procediéndose además a la aprehensión de una persona.

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, pasadas las 18:00 horas, los citados efectivos se encontraban realizando operativo de control por calle Melogno entre calles Belgrano y Uruguay de la citada ciudad, donde detuvieron la marcha de un vehículo automotor – marca Fiat Cubo- conducido por un hombre – de 40 años de edad-, quien no pudo acreditar fehacientemente la propiedad del rodado y tras las primeras averiguaciones en la base de datos correspondiente, resultó presentar pedido de secuestro por parte de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, además, se procedió a la aprehensión del conductor.

El rodado, junto al aprehendido fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la Comisaria de Distrito Tercera, donde se continuaron con los tramites de rigor correspondientes.