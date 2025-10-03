Paso de los Libres: La Policía secuestró un automóvil que fue robado en Buenos Aires

En la tarde de ayer 02-10-25,
efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Tercera en conjunto con sus
pares de la Comisaria de Distrito Primera, Comisaria de la Mujer y el Menor y
del área de investigación de la ciudad de Paso de los Libres, realizando un
control vehicular e identificación de personas, secuestraron un automóvil que
aparentemente habría sido denunciado como sustraído en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, procediéndose además a la aprehensión de una persona.
En el marco de trabajos de
Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de
Policía, pasadas las 18:00 horas, los citados efectivos se encontraban
realizando operativo de control por calle Melogno entre calles Belgrano y
Uruguay de la citada ciudad, donde detuvieron la marcha de un vehículo
automotor – marca Fiat Cubo- conducido por un hombre – de 40 años de edad-,
quien no pudo acreditar fehacientemente la propiedad del rodado y tras las
primeras averiguaciones en la base de datos correspondiente, resultó presentar
pedido de secuestro por parte de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires,
además, se procedió a la aprehensión del conductor.
El rodado, junto al aprehendido
fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la
Comisaria de Distrito Tercera, donde se continuaron con los tramites de rigor
correspondientes.