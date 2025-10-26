domingo, 26 de octubre de 2025

Paso de los Libres: La Policía secuestró cogollos, hojas y plantas de marihuana, hay un demorado

En la noche de ayer 25-10-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito de la Mujer y el Menor de Paso de los Libres, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, acudieron a un llamado en el barrio 80 viviendas de la citada localidad, en el cual aparentemente habría disturbios en un inmueble, donde hallaron y secuestraron cogollos, hojas y 07 plantas de marihuana. Un hombre fue aprehendido y vinculado a la causa que se investiga.

El procedimiento fue realizado pasadas las 22:30horas, cuando los citados efectivos, luego de recibir la alerta, acudieron de manera inmediata al lugar, donde divisaron a una mujer y hombre – de 24 y 25 años de edad- quienes aparentemente estarían causando los disturbios, además, al observar el lugar hallaron varias hojas, cogollos y 07 plantas de origen vegetal, por lo que, solicitaron la colaboración de sus pares de la División de Drogas Peligrosas de la Unidad Regional IV°, quienes se hicieron presentes y realizaron el correspondiente test orientativo, el cual arrojó resultado positivo para Cannabis Sativa - marihuana, procediéndose posteriormente al secuestro bajo las formalidades legales, además, el hombre – de 25 años de edad- quedo aprehendido y a disposición de la justicia.

Con la intervención de las autoridades judiciales en turno, se iniciaron las investigaciones correspondientes, quedando el aprehendido junto a lo secuestrado a disposición de las mismas, además, fueron trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.