Paso de los Libres: La Policía secuestró cogollos, hojas y plantas de marihuana, hay un demorado

El procedimiento fue realizado pasadas las
22:30horas, cuando los citados efectivos, luego de recibir la alerta, acudieron
de manera inmediata al lugar, donde divisaron a una mujer y hombre – de 24 y 25
años de edad- quienes aparentemente estarían causando los disturbios, además, al
observar el lugar hallaron varias hojas, cogollos y 07 plantas de origen
vegetal, por lo que, solicitaron la colaboración de sus pares de la División de
Drogas Peligrosas de la Unidad Regional IV°, quienes se hicieron presentes y
realizaron el correspondiente test orientativo, el cual arrojó resultado
positivo para Cannabis Sativa - marihuana, procediéndose posteriormente al
secuestro bajo las formalidades legales, además, el hombre – de 25 años de
edad- quedo aprehendido y a disposición de la justicia.
Con la intervención de las autoridades judiciales
en turno, se iniciaron las investigaciones correspondientes, quedando el
aprehendido junto a lo secuestrado a disposición de las mismas, además, fueron
trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de
rigor.