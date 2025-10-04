sábado, 4 de octubre de 2025

Paso de los Libres: Tras tareas de investigación la Policía recuperó tres motocicletas robadas

En la jornada del jueves 02-10-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera de Paso de los Libres en colaboración a la unidad fiscal de investigaciones, en diferentes procedimientos y luego de una amplia labor investigativa, lograron hallar y recuperar tres motocicletas denunciadas como sustraídas. 

El primer procedimiento dio inicio en relación  a un ilícito ocurrido en una playa de estacionamiento donde aparentemente habrían sustraído dos motocicletas – marca Honda Wave 110cc.-, por lo que los citados efectivos realizaron las investigaciones pertinentes y junto al análisis de las cámaras de seguridad de la zona, lograron hallar la primer motocicleta en un descampado por Avenida 2 de abril, seguidamente y continuando con los trabajos investigativos en el barrio Aeropuerto, recuperaron el segundo rodado, los cuales, bajo las formalidades legales, fueron secuestrados.

Por último, tras haber tomado conocimiento de un hecho delictivo referente a la sustracción de una motocicleta – marca Zanella RX 150cc, los uniformados realizaron trabajos de investigación y la inspección de las cámaras de seguridad, lo que los llevo hasta calle Carlos Pellegrini N° 2.100 aproximadamente, donde hallaron desarmado el rodado en cuestión, el cual fue secuestrado bajo las formalidades correspondientes.

Las motocicletas recuperadas fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladas a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.