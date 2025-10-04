Paso de los Libres: Tras tareas de investigación la Policía recuperó tres motocicletas robadas

El primer procedimiento dio
inicio en relación a un ilícito ocurrido
en una playa de estacionamiento donde aparentemente habrían sustraído dos
motocicletas – marca Honda Wave 110cc.-, por lo que los citados efectivos
realizaron las investigaciones pertinentes y junto al análisis de las cámaras
de seguridad de la zona, lograron hallar la primer motocicleta en un descampado
por Avenida 2 de abril, seguidamente y continuando con los trabajos
investigativos en el barrio Aeropuerto, recuperaron el segundo rodado, los
cuales, bajo las formalidades legales, fueron secuestrados.
Por último, tras haber tomado
conocimiento de un hecho delictivo referente a la sustracción de una
motocicleta – marca Zanella RX 150cc, los uniformados realizaron trabajos de
investigación y la inspección de las cámaras de seguridad, lo que los llevo hasta
calle Carlos Pellegrini N° 2.100 aproximadamente, donde hallaron desarmado el
rodado en cuestión, el cual fue secuestrado bajo las formalidades
correspondientes.
Las motocicletas recuperadas
fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y
trasladas a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de
rigor.