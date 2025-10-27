lunes, 27 de octubre de 2025

Rápido accionar: La Policía recuperó dos motocicletas robadas

En horas de la tarde de ayer 26-10-25, efectivos policiales en trabajo conjunto, de la Policía turística, de la División antiarrebato y de la Comisaría de distrito Primera urbana, en un importante despliegue, sorprendieron a un sujeto que estaba observando un rodado y recuperaron una motocicleta recientemente sustraída, procediendo a la demora de esta persona.

El procedimiento lo realizaron pasadas las 18.30horas, luego de tomar conocimiento que por calle San Juan e Hipólito Irigoyen, lugar donde personas de identidad desconocida habrían sustraído una motocicleta -marca Zanella modelo ZB 110c.c.-, ante lo cual iniciaron un importante despliegue.

En ese marco, tras un trabajo conjunto, logran divisar en inmediaciones de Costanera General San Martín y San Luis, a un sujeto que se encontraba observando la baulera de una motocicleta -marca Keller-, quien, al notar la presencia policial, intentó pasar desapercibido, sin embargo, al ser interrogado no pudo justificar su accionar ni presencia en el lugar y tras inspeccionar se determinó que se trataba la motocicleta recientemente sustraída.

Las motocicletas y el aprehendido fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada comisaría, donde se prosigue con los trámites del caso.