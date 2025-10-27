Rápido accionar: La Policía recuperó dos motocicletas robadas

El procedimiento lo realizaron pasadas las
18.30horas, luego de tomar conocimiento que por calle San Juan e Hipólito
Irigoyen, lugar donde personas de identidad desconocida habrían sustraído una
motocicleta -marca Zanella modelo ZB 110c.c.-, ante lo cual iniciaron un
importante despliegue.
En ese marco, tras un trabajo conjunto, logran
divisar en inmediaciones de Costanera General San Martín y San Luis, a un
sujeto que se encontraba observando la baulera de una motocicleta -marca
Keller-, quien, al notar la presencia policial, intentó pasar desapercibido,
sin embargo, al ser interrogado no pudo justificar su accionar ni presencia en
el lugar y tras inspeccionar se determinó que se trataba la motocicleta
recientemente sustraída.
Las motocicletas y el aprehendido fueron puestos
a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada
comisaría, donde se prosigue con los trámites del caso.