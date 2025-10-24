Rápido accionar: La Policía recuperó un caballo robado

En la jornada de ayer 23-10-25, efectivos policiales de la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica de esta ciudad, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en el marco de una causa en trámite por – supuesto abigeato- lograron hallar y recuperar un equino que habría sido denunciado como sustraído.
El procedimiento se
habría realizado en inmediaciones del barrio Pirayuí, donde los citados
efectivos se hallaban realizando sus labores específicas, logrando observar a
una yegua colorada atada a un árbol, la cual según las primeras averiguaciones
coincidiría con la denunciada, por lo que, bajo las formalidades legales, fue
secuestrada.
El equino fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladado a la citada dirección, donde se continuaron con los tramites de rigor.