domingo, 5 de octubre de 2025

Rápido accionar: La policía recuperó una moto robada en Paso de la Patria

En la tarde de hoy 05-10-25, efectivos policiales de la Comisaría De Distrito Paso De La Patria junto al área de investigación de esa dependencia en colaboración con la unidad fiscal en turno, luego de haber tomado conocimiento de un ilícito, tras un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta denunciada como sustraída y demoraron a dos personas.

Cerca de las 10:00 horas, los citados efectivos habrían tomado conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca Honda Wave 110cc.- por lo que de manera inmediata iniciaron diversas labores investigativas de búsqueda y recolección de datos, junto a la inspección de las cámaras de seguridad, y que los llevó hasta está Ciudad De Corrientes Capital, lugar donde cerca de las 18:00 horas, hallaron y secuestraron bajo la formalidades legales el rodado, además demoraron a dos personas -mayores de edad-, una de ellas un hombre -alias choco- sindicado como supuesto autor del ilícito y el restante quien habría adquirido el rodado, presuntamente de buena fe.

Los demorados junto a la motocicleta recuperada, fueron puestos a disposición de la unidad fiscal en turno y trasladados a la citada de dependencia, dónde se continuaron con los trámites de rigor.