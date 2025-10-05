Rápido accionar: La policía recuperó una moto robada en Paso de la Patria

Cerca de las 10:00 horas, los
citados efectivos habrían tomado conocimiento de la sustracción de una
motocicleta -marca Honda Wave 110cc.- por lo que de manera inmediata iniciaron
diversas labores investigativas de búsqueda y recolección de datos, junto a la
inspección de las cámaras de seguridad, y que los llevó hasta está Ciudad De
Corrientes Capital, lugar donde cerca de las 18:00 horas, hallaron y
secuestraron bajo la formalidades legales el rodado, además demoraron a dos
personas -mayores de edad-, una de ellas un hombre -alias choco- sindicado como
supuesto autor del ilícito y el restante quien habría adquirido el rodado,
presuntamente de buena fe.
Los demorados junto a la motocicleta recuperada, fueron puestos a disposición de la unidad fiscal en turno y trasladados a la citada de dependencia, dónde se continuaron con los trámites de rigor.