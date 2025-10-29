Recuperan elementos robados de un local en Bella Vista

Efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera junto a sus pares del Área de Investigaciones de Bella Vista, en colaboración a la unidad fiscal interviniente y en el marco de dos legajos judiciales que se encuentran en trámite, lograron hallar y recuperar prendas de vestir y un teléfono celular que fueron denunciados como sustraídos.
El procedimiento lo realizaron los citados
efectivos tras el despliegue de diversas labores investigativas realizadas
posteriormente, lo que posibilito hallar y secuestrar, cinco pares de
zapatillas, un conjunto deportivo y un teléfono celular -marca Redmi Note-, los
cuales guardarían relación con las causas que se investigan.
Las cosas recuperadas fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales intervinientes y trasladadas a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.