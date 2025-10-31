Recuperan elementos robados del cementerio, hay un demorado

Del hecho habrían tomado conocimiento alrededor
de las 23.30horas, cuando toman conocimiento por parte del SIS 911, sobre un
hecho delictivo en el cementerio San Juan Bautista, donde un sujeto se
encontraría por el interior del mismo.
Ante tal circunstancia se dirigen al lugar, y
tras un trabajo conjunto con personal de servicio adicional, realizan un
intenso rastrillaje por la zona, logrando finalmente recuperar placas,
floreros, candelabros, dos cuchillos en una mochila negra y dos ventanas las
que habrían sido sustraídas recientemente, procediendo a la aprehensión del
presunto autor del hecho, un joven -mayor de edad-.
El joven y las cosas recuperadas fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la Comisaría segunda urbana, donde se prosigue con los trámites del caso.