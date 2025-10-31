viernes, 31 de octubre de 2025

Recuperan elementos robados del cementerio, hay un demorado

En horas de la noche de ayer 30-10-25, efectivos policiales del Grupo de intervención rápida -G.I.R.-, en momentos en que realizaban sus labores de prevención y tras ser alertados por el sistema integral de seguridad 911, en un rápido y eficaz accionar lograron recuperar cosas recientemente sustraídas del cementerio local y demoraron al presunto autor del hecho.

Del hecho habrían tomado conocimiento alrededor de las 23.30horas, cuando toman conocimiento por parte del SIS 911, sobre un hecho delictivo en el cementerio San Juan Bautista, donde un sujeto se encontraría por el interior del mismo.

Ante tal circunstancia se dirigen al lugar, y tras un trabajo conjunto con personal de servicio adicional, realizan un intenso rastrillaje por la zona, logrando finalmente recuperar placas, floreros, candelabros, dos cuchillos en una mochila negra y dos ventanas las que habrían sido sustraídas recientemente, procediendo a la aprehensión del presunto autor del hecho, un joven -mayor de edad-.

El joven y las cosas recuperadas fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la Comisaría segunda urbana, donde se prosigue con los trámites del caso.