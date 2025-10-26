domingo, 26 de octubre de 2025

Recuperan elementos robados, hay dos demorados

En horas de la mañana de hoy 26-10-25, efectivos policiales de la Comisaria Sexta Urbana, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento en un domicilio del Barrio Libertad de esta Ciudad, demoro a dos personas que serían los presuntos autores del hecho que se investiga y secuestro varias cosas que estarían vinculadas al mismo.

Los distintos trabajos de investigación en relación a un hecho delictivo, posibilitaron diligenciar una orden de allanamiento por calle Rivadavia al N°2100 aproximadamente, lugar donde lograron la demora de los presuntos autores, un hombre de 31 años de edad y una mujer de 36 años de edad, además se halló y secuestró bajo las formalidades legales correspondientes una motocicleta -marca Honda modelo Biz 125 cc-, 19 diferentes camisetas de futbol, varios pares de medias, calzas deportivas -marca Ladyfit-, short engomado -marca Benditas-, entre otros, los cuales tendrían relación a la causa que se investiga, para lo cual contaron con la valiosa colaboración del Grupo P.A.R.

Los demorados junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.