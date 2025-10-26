Recuperan elementos robados, hay dos demorados

Los distintos trabajos de investigación en
relación a un hecho delictivo, posibilitaron diligenciar una orden de
allanamiento por calle Rivadavia al N°2100 aproximadamente, lugar donde
lograron la demora de los presuntos autores, un hombre de 31 años de edad y una
mujer de 36 años de edad, además se halló y secuestró bajo las formalidades
legales correspondientes una motocicleta -marca Honda modelo Biz 125 cc-, 19
diferentes camisetas de futbol, varios pares de medias, calzas deportivas -marca
Ladyfit-, short engomado -marca Benditas-, entre otros, los cuales tendrían
relación a la causa que se investiga, para lo cual contaron con la valiosa
colaboración del Grupo P.A.R.
Los demorados junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.