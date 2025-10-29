Recuperan prendas de vestir robadas de un local

En la tarde de ayer 28-10-25, efectivos policiales de la Comisaria Vigésima Segunda Urbana en colaboración a la Unidad Fiscal de investigación en relación a un legajo judicial que se encuentra en trámite y tras realizar tareas investigativas, lograron hallar y recuperar prendas de vestir que fueron denunciadas como sustraídas.
El procedimiento fue realizado cerca de las
17:00 horas, luego de que los citados efectivos tomaron conocimiento de un hecho
delictivo ocurrido en un local comercial por Avenida Armando Carmelo al 2600,
por lo que, los citados efectivos realizaron amplias tareas investigativas,
logrando posteriormente hallar y recuperar prendas de vestir, vinculadas al
hecho que se investiga.
Lo recuperado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladadas a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.