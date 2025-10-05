Recuperan un celular recientemente sustraído, hay un demorado

En la jornada de ayer 04-10-25
efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal en colaboración
a la Unidad Fiscal de Investigaciones, referente a un legajo judicial que se
investiga por -supuesta estafa-, diligenciaron una orden de allanamiento y
secuestraron un teléfono celular, además, detuvieron a un hombre presuntamente
vinculado al hecho.
El diligenciamiento del mandato
fue realizado en una vivienda ubicada en Avenida Cazadores Correntinos y calle
Coronel Artaza de esta ciudad, en el cual hallaron y secuestraron, bajo las
formalidades legales, un teléfono celular – marca IPhone 13- el cual es de
interés a la causa en curso, además, en la oportunidad procedieron a la
detención de un hombre – de 22 años de edad, quien estaría presuntamente
vinculado al hecho que se investiga.
El detenido junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, trasladándolos a la citada dirección donde se continuaron con los tramites de rigor.