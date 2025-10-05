domingo, 5 de octubre de 2025

Recuperan un celular recientemente sustraído, hay un demorado

En la jornada de ayer 04-10-25 efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal en colaboración a la Unidad Fiscal de Investigaciones, referente a un legajo judicial que se investiga por -supuesta estafa-, diligenciaron una orden de allanamiento y secuestraron un teléfono celular, además, detuvieron a un hombre presuntamente vinculado al hecho.

El diligenciamiento del mandato fue realizado en una vivienda ubicada en Avenida Cazadores Correntinos y calle Coronel Artaza de esta ciudad, en el cual hallaron y secuestraron, bajo las formalidades legales, un teléfono celular – marca IPhone 13- el cual es de interés a la causa en curso, además, en la oportunidad procedieron a la detención de un hombre – de 22 años de edad, quien estaría presuntamente vinculado al hecho que se investiga.

El detenido junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, trasladándolos a la citada dirección donde se continuaron con los tramites de rigor.