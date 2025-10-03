Recuperaron una moto robada en Ituzaingo: Hay tres demorados

OPERATIVO CONJUNTO
Ayer 02-10-25, efectivos
policiales de la Comisaría de distrito primera de Ituzaingo y con la valiosa
cooperación de personal de Gendarmería nacional, en el marco de labores de
investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente,
en un eficaz accionar, lograron demorar a tres personas sindicados como
presuntos autores de la sustracción de una motocicleta y recuperaron la
motocicleta y secuestraron una motocicleta y una camioneta.
El procedimiento lo realizaron
los citados efectivos, cuando cerca de las 16.00horas, tras labores de
investigación, llevó a los investigadores hasta un complejo donde se hallarían
alojados los presuntos autores, ubicado en inmediaciones de calles Roca y
Córdoba de esa ciudad, lugar donde hallaron y recuperaron la motocicleta
denunciada como sustraída –desarmada-, y en ese marco, personal de la
Gendarmería nacional, demoró a tres personas de 23,26 y 28 años de edad,
sindicados como presuntos autores, además secuestraron una motocicleta y una
camioneta –Peugeot partner-.
Los jóvenes junto a motocicleta recuperada y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.