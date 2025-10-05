Robó hierros de una vivienda y terminó preso

El procedimiento fue realizado
cerca de la 01:00 horas, cuando los citados efectivos toman conocimiento de que
por calle 20 de mayo al 700 aproximadamente, una persona estaría sustrayendo
hierros del inmueble, por lo que de manera inmediata acuden al lugar, donde
visualizaron a un hombre trasladando en su poder -tres rieles de metal-, y al
proceder a su identificación, este intenta rehusarse, logrando posteriormente
su demora, siendo identificado como un joven -mayor de edad-, procediendo
posteriormente al secuestro de los hierros bajo la formalidades legales
correspondientes.
El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la unidad fiscal en turno, iniciándose una investigación de oficio -por supuesto robo en grado de tentativa y resistencia a la autoridad-, trasladándolos a la citada dependencia donde continuaron con los trámites de rigor.