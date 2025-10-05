domingo, 5 de octubre de 2025

Robó hierros de una vivienda y terminó preso

En la madrugada de hoy 05-10-25, efectivos policiales de la Comisaría Quinta Urbana fueron alertados por el sistema integral de seguridad -S.I.S. 911- de un hecho delictivo a un curso, por lo que tras un rápido y eficaz accionar, lograron demorar a un joven, sindicado como presunto autor del hecho.

El procedimiento fue realizado cerca de la 01:00 horas, cuando los citados efectivos toman conocimiento de que por calle 20 de mayo al 700 aproximadamente, una persona estaría sustrayendo hierros del inmueble, por lo que de manera inmediata acuden al lugar, donde visualizaron a un hombre trasladando en su poder -tres rieles de metal-, y al proceder a su identificación, este intenta rehusarse, logrando posteriormente su demora, siendo identificado como un joven -mayor de edad-, procediendo posteriormente al secuestro de los hierros bajo la formalidades legales correspondientes.

El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la unidad fiscal en turno, iniciándose una investigación de oficio -por supuesto robo en grado de tentativa y resistencia a la autoridad-, trasladándolos a la citada dependencia donde continuaron con los trámites de rigor.