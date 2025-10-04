sábado, 4 de octubre de 2025

San Cosme: Una mujer murió tras un siniestro vial en Ruta Nacional 12

En la noche de ayer 03-10-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito San Cosme tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido en inmediaciones de la Ruta Nacional N° 12 al kilómetro 1052 aproximadamente, en el cual un hombre resultó lesionado y una mujer perdió la vida.  

Según la información inicial obtenida, por causas y circunstancias que se investigan, habrían colisionado una motocicleta – marca Yamaha SZ 160cc.- conducida por un hombre – de 30 años de edad- quien iba acompañado de una mujer de apellido Falcón – de 28 años de edad- y un segundo vehículo que habría huido del lugar. Al respecto los ocupantes del menor rodado fueron auxiliados y trasladados al hospital escuela de la ciudad de Corrientes, donde la mujer habría ingresado sin vida, en tanto el conductor, tras el examen médico, presento lesiones de consideración.

En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, tomando intervención la Unidad Fiscal en turno, desconociéndose más detalles que rodearon al hecho, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.