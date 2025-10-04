San Cosme: Una mujer murió tras un siniestro vial en Ruta Nacional 12

En la noche de ayer 03-10-25,
efectivos policiales de la Comisaria de Distrito San Cosme tomaron conocimiento
de un siniestro vial ocurrido en inmediaciones de la Ruta Nacional N° 12 al
kilómetro 1052 aproximadamente, en el cual un hombre resultó lesionado y una
mujer perdió la vida.
Según la información inicial
obtenida, por causas y circunstancias que se investigan, habrían colisionado
una motocicleta – marca Yamaha SZ 160cc.- conducida por un hombre – de 30 años
de edad- quien iba acompañado de una mujer de apellido Falcón – de 28 años de
edad- y un segundo vehículo que habría huido del lugar. Al respecto los
ocupantes del menor rodado fueron auxiliados y trasladados al hospital escuela
de la ciudad de Corrientes, donde la mujer habría ingresado sin vida, en tanto
el conductor, tras el examen médico, presento lesiones de consideración.
En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, tomando intervención la Unidad Fiscal en turno, desconociéndose más detalles que rodearon al hecho, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.