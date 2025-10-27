San Lorenzo: Peatón murió tras ser atropellado por un camión en Ruta Nacional 12

En horas de la madrugada de hoy 27-10-25, personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito San Lorenzo, tomaron conocimiento que por Ruta Nacional N°12 a la altura del kilómetro 900 aproximadamente, se habría registrado un siniestro vial, en el cual por causas y circunstancias que se tratan de establecer-, colisionaron un camión y un peatón, dejando como resultado el deceso este último.
Según la información inicial, el siniestro se
habría registrado alrededor 00:30 horas y tuvo como protagonistas a un camión
-marca Ford- guiado por una persona de apellido Saldaña -mayor de edad-
acompañado de una mujer mayor de edad, y un hombre peatón de apellido Gómez de
62 años de edad.
A raíz de este siniestro se produjo el lamentable
deceso de hombre de apellido Gómez por las graves lesiones que presentaba.
Al respecto, en la citada dependencia se llevan a
cabo las diligencias del caso.