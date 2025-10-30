San Luis del Palmar: Autoridades provinciales asistieron a familias afectadas por la inundación

En la jornada de ayer 29-10-25, distintos ministros del gobierno provincial, junto al intendente local y el jefe de Policía recorrieron la zona afectada por las inundaciones y además llevaron asistencias, cada uno desde el ámbito de su competencia.
Estuvieron acompañando al intendente Prof. Reni
Buján; el Ministro de Salud Pública Dr. Ricardo Cardozo; el Ministro de Acción
Social Adán Gaya; el Ministro de Seguridad Dr. Alfredo Vallejos; de Defensa
Civil de la provincia Bruno Lobinzón; y el jefe de Policía Crio. Gral. Lic.
Miguel Ángel Leguizamón, quienes estuvieron interiorizándose de la situación,
utilizándose además drones de la policía para tener un mejor panorama desde el
aire y sobre todo coordinando acciones en conjunto a desplegarse al respecto.
Posteriormente, el jefe de la fuerza policial
estuvo visitando y asistiendo a policías afectados por las inundaciones.