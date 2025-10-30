jueves, 30 de octubre de 2025

San Luis del Palmar: Recuperan un animal porcino recientemente sustraído

En la jornada de antes de ayer 28-10-25, efectivos policiales de la Unidad especial de seguridad rural y ecológica de San Luis del Palmar, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar un animal porcino que fuera denunciado como sustraído.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras tomar conocimiento que de un inmueble ubicado por calle Bella Vista y 13 de Julio de esa localidad, personas de identidad desconocida habrían sustraído una “chancha” de 7 meses, ante lo cual, de forma inmediata, tras un rápido y eficaz accionar lograron hallarlo y recuperarlo en un descampado en el Barrio 184 viviendas.

El animal recuperado fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.