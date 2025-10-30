San Luis del Palmar: Recuperan un animal porcino recientemente sustraído

En la jornada de antes de ayer 28-10-25, efectivos policiales de la Unidad especial de seguridad rural y ecológica de San Luis del Palmar, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar un animal porcino que fuera denunciado como sustraído.
El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, tras tomar conocimiento que de un inmueble ubicado por calle Bella
Vista y 13 de Julio de esa localidad, personas de identidad desconocida habrían
sustraído una “chancha” de 7 meses, ante lo cual, de forma inmediata, tras un
rápido y eficaz accionar lograron hallarlo y recuperarlo en un descampado en el
Barrio 184 viviendas.
El animal recuperado fue trasladado a la citada
dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.