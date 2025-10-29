San Luis del Palmar: Secuestraron un auto buscado por la Justicia de Formosa

En la mañana de hoy 29-10-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito San Luis del Palmar, con la valiosa colaboración de personal de la División Grupo de tareas operacionales -G.T.O.- y de la Unidad Regional N°1 San Luis del Palmar, tras diligenciar una orden de allanamiento mediante exhorto, secuestraron un automóvil que estaría presuntamente vinculado en un hecho que se investiga en la Provincia de Formosa.
El procedimiento lo realizaron los mencionados efectivos, tras un trabajo conjunto y coordinado, tras diligenciar un oficio judicial de exhorto expedido por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de la Primera circunscripción de la Provincia de Formosa, el cual ordena el allanamiento, registro y secuestro, en un inmueble situado por calle Sarmiento de la localidad de San Luis del Palmar, el cual posibilitó el secuestro de un automóvil -marca Chevrolet Onix- el cual se hallaría involucrado en un hecho por supuesta estafa en la vecina provincia.
El automóvil fue trasladado a la citada comisaría policial para las demás tramitaciones legales que corresponden.