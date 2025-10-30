Santa Ana: En operativos de contralor detienen a un hombre con pedido de captura

En la jornada de ayer 29-10-25, personal policial de la Comisaría de Distrito Santa Ana, junto a la valiosa colaboración de los efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial y Especial, momentos en que se encontraban realizando un operativo de control vehicular en el acceso a la localidad de Santa Ana, sobre Ruta Provincial N°43, demoraron a una persona que registraría pedido de captura.
Durante el desarrollo del procedimiento, aproximadamente a las 19:30 horas, los uniformados procedieron a la identificación de un hombre de 38 años de edad, quien tras efectuarse las correspondientes investigaciones resulto que registraría pedido de captura, por lo que fue demorado.
Al respecto, esta persona fue trasladada hasta la citada dependencia policial donde se continúan con los tramites de rigor.