Santo Tome: Un joven murió electrocutado en una zona rural

Según las primeras tareas investigativas el hecho
se habría registrado, en una zona de campo, lugar donde según las primeras
pesquisas por circunstancias que se investigan esta mientras se encontraba
manipulando realizando trabajos en una zona de forestación en circunstancias en
que tomo contacto con una vara de pérgolas que rozo un cable de alta tensión,
que le produjo una descarga eléctrica.
El mismo habría fallecido de forma inmediata por
lo que luego fue trasladado al hospital de Virasoro, lugar donde tras ser
examinado y al ser sometido a la correspondiente autopsia, se pudo conocer que
el deceso se produjo por electrocución.
Al respecto, en el lugar se realizaron las diligencias del caso y en la mencionada comisaría se inició de Oficio la Actuación Sumarial al respecto.