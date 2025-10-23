jueves, 23 de octubre de 2025

Santo Tome: Un joven murió electrocutado en una zona rural

En la jornada de ayer 22-10-25, efectivos Policiales de la Comisaría de Distrito Tercera de Santo Tome, tomaron conocimiento que un joven de 28 años, habría recibido una descarga eléctrica en circunstancias en que tomo contacto con una vara de pérgolas que rozo un cable de alta tensión y que luego le produjo su deceso.

Según las primeras tareas investigativas el hecho se habría registrado, en una zona de campo, lugar donde según las primeras pesquisas por circunstancias que se investigan esta mientras se encontraba manipulando realizando trabajos en una zona de forestación en circunstancias en que tomo contacto con una vara de pérgolas que rozo un cable de alta tensión, que le produjo una descarga eléctrica.

El mismo habría fallecido de forma inmediata por lo que luego fue trasladado al hospital de Virasoro, lugar donde tras ser examinado y al ser sometido a la correspondiente autopsia, se pudo conocer que el deceso se produjo por electrocución.

Al respecto, en el lugar se realizaron las diligencias del caso y en la mencionada comisaría se inició de Oficio la Actuación Sumarial al respecto.