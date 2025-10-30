jueves, 30 de octubre de 2025

Se cumplen 38 años de la Creación del GERyS, la unidad de rescate y salvamento de la Policía de Corrientes

Este 30 de octubre se conmemora el 38° aniversario de la creación del Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERyS), unidad dependiente de la Dirección General de Lucha contra el Fuego de la Policía de Corrientes, creada el 30 de octubre de 1987 mediante la J.P. N° 043/87.

El GERyS está integrado por personal especialmente capacitado para intervenir en situaciones no convencionales que requieren entrenamiento técnico y físico de alta exigencia. Su misión principal es salvar vidas, actuando en operaciones de rescate y salvamento en lugares de difícil acceso, tanto sobre nivel, a nivel o bajo nivel, en tierra o agua.

Asimismo, el grupo participa en operaciones helitransportadas, interviniendo en hechos de gran envergadura como inundaciones, derrumbes, incendios urbanos, accidentes de tránsito, ferroviarios o aéreos. Su personal se encuentra preparado para realizar descensos por cuerdas a 90° y 45°, desplazamientos en planos inclinados y técnicas de andinismo urbano.

El ministro de Seguridad, Dr. Alfredo Vallejos; el subsecretario de Seguridad, Crio. Gral. (R) Osvaldo de los Santos García; el jefe de Policía, Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón; el subjefe, Crio. Gral. Walter Aceval, y la Plana Mayor de la fuerza provincial, hacen llegar su saludo y reconocimiento al personal del GERyS, por un nuevo aniversario y por su permanente entrega, compromiso y valor en cada intervención.