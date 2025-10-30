Se cumplen 38 años de la Creación del GERyS, la unidad de rescate y salvamento de la Policía de Corrientes

El GERyS está integrado por personal
especialmente capacitado para intervenir en situaciones no convencionales que
requieren entrenamiento técnico y físico de alta exigencia. Su misión principal
es salvar vidas, actuando en operaciones de rescate y salvamento en lugares de
difícil acceso, tanto sobre nivel, a nivel o bajo nivel, en tierra o agua.
Asimismo, el grupo participa en operaciones
helitransportadas, interviniendo en hechos de gran envergadura como
inundaciones, derrumbes, incendios urbanos, accidentes de tránsito,
ferroviarios o aéreos. Su personal se encuentra preparado para realizar descensos
por cuerdas a 90° y 45°, desplazamientos en planos inclinados y técnicas de
andinismo urbano.
El ministro de Seguridad, Dr. Alfredo Vallejos;
el subsecretario de Seguridad, Crio. Gral. (R) Osvaldo de los Santos García; el
jefe de Policía, Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón; el subjefe, Crio.
Gral. Walter Aceval, y la Plana Mayor de la fuerza provincial, hacen llegar su
saludo y reconocimiento al personal del GERyS, por un nuevo aniversario y por
su permanente entrega, compromiso y valor en cada intervención.