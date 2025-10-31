Secuestran elementos vinculados a una causa judicial

Las diversas
tareas investigativas, posibilitó a los citados efectivos junto a sus pares de
la División Policía de Alto Riesgo – P.A.R-, a diligenciar el mandato judicial cerca
de las 08:00 horas, en un domicilio por calle Gato y Mancha al 80
aproximadamente, lugar donde bajo las formalidades legales se procedió al
secuestro de cuatro pendrives, doce teléfonos celulares, cincuenta y nueve
soportes ópticos -discos- y un disco rígido – marca Tronscend, de 128 GB -, los
cuales guardarían relación con la causa, además, también se procedió a la
identificación de los residentes del domicilio.
Las cosas secuestradas fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal interviniente y trasladadas a la citada dirección donde se continuaron con los tramites de rigor.