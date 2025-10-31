viernes, 31 de octubre de 2025

Secuestran elementos vinculados a una causa judicial

En la mañana de ayer 30-10-25, efectivos policiales de la Dirección de Trata de Personas, Búsqueda y Captura en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, en el marco de un legajo judicial que se investiga, diligenciaron una orden de allanamiento y secuestraron pendrives, teléfonos celulares, disco rígido y soportes ópticos.

Las diversas tareas investigativas, posibilitó a los citados efectivos junto a sus pares de la División Policía de Alto Riesgo – P.A.R-, a diligenciar el mandato judicial cerca de las 08:00 horas, en un domicilio por calle Gato y Mancha al 80 aproximadamente, lugar donde bajo las formalidades legales se procedió al secuestro de cuatro pendrives, doce teléfonos celulares, cincuenta y nueve soportes ópticos -discos- y un disco rígido – marca Tronscend, de 128 GB -, los cuales guardarían relación con la causa, además, también se procedió a la identificación de los residentes del domicilio.

Las cosas secuestradas fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal interviniente y trasladadas a la citada dirección donde se continuaron con los tramites de rigor.