Secuestran un automóvil que presentaba irregularidades en sus documentaciones, hay un demorado

En horas de la siesta de ayer 03-10-25, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N°4 -GRIM IV-, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, y tras ser alertados por el sistema integral de seguridad 911, localizaron y demoraron a un automóvil que presentaba irregularidades en sus documentaciones, además demoraron a su conductor.
El procedimiento lo realizaron, cerca de las 13.30 horas, cuando
realizando sus labores de prevención, tras recibir el alerta y con las
características del rodado –marca Fiat Cronos-, proceden a realizar la búsqueda
del mismo, logrando localizarlo por Av. Armenia y esquina calle Ontiveros,
procediendo a la identificación de su conductor, un hombre -de 42 años de edad-,
quien no contaba con sus documentaciones personales, en cuanto a las del
rodado, presentaba irregularidades, por lo que proceden a su demora y al
secuestro preventivo del vehículo.
El demorado junto al automóvil fueron trasladados a la Comisaría décimo sexta urbana, donde se prosiguieron con los tramites del caso.