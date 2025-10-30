Tras allanamiento la Policía secuestró cocaína y marihuana en el B° Ongay

Los distintos trabajos de investigación
desplegadas, llevó a los efectivos a diligenciar un oficio judicial en un
domicilio ubicado por calle Sandra Romero entre Juan José Castelli y Güemes del
citado barrio, lugar donde tras el registro hallaron diez envoltorios de
polietileno conteniendo sustancia blanquecina en polvo y dos envoltorios de
polietileno conteniendo en su interior sustancia de origen vegetal.
Ante tal circunstancia solicitaron colaboración a
sus pares de la Dirección general de drogas peligrosas y crimen organizado,
quienes una vez en el lugar, tras el correspondiente test arrojó positivo para
cocaína con un peso de 14,57 gramos y marihuana con un peso de 2,59 gramos,
iniciando actuaciones por supuesta infracción a la ley 23.737, en tanto, una
mujer tras ser identificada quedó en libertad supeditada.
Las cosas secuestradas fueron puestas a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los trámites del caso.