jueves, 30 de octubre de 2025

Tras allanamiento la Policía secuestró cocaína y marihuana en el B° Ongay

En horas de la mañana de hoy 30-10-25, efectivos policiales de la unidad especial anti arrebato, en el marco de un legajo de investigación que se encuentra en trámite, tras diligenciar una orden de allanamiento, hallaron y secuestraron cocaína y marihuana, además procedieron a identificar a una mujer.

Los distintos trabajos de investigación desplegadas, llevó a los efectivos a diligenciar un oficio judicial en un domicilio ubicado por calle Sandra Romero entre Juan José Castelli y Güemes del citado barrio, lugar donde tras el registro hallaron diez envoltorios de polietileno conteniendo sustancia blanquecina en polvo y dos envoltorios de polietileno conteniendo en su interior sustancia de origen vegetal.

Ante tal circunstancia solicitaron colaboración a sus pares de la Dirección general de drogas peligrosas y crimen organizado, quienes una vez en el lugar, tras el correspondiente test arrojó positivo para cocaína con un peso de 14,57 gramos y marihuana con un peso de 2,59 gramos, iniciando actuaciones por supuesta infracción a la ley 23.737, en tanto, una mujer tras ser identificada quedó en libertad supeditada.

Las cosas secuestradas fueron puestas a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los trámites del caso.