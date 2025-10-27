Tras allanamiento secuestran gallos de riña

Efectivos policiales de la Comisaria Quinta Urbana junto a la valiosa colaboración de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, diligenciaron una orden de allanamiento, en un domicilio del Barrio Santa Teresita.
Los distintos trabajos de investigación en
relación a una causa en trámite, posibilitaron diligenciar una orden de
allanamiento por calle Almirante Brown N° 3100 aproximadamente, lugar donde
lograron hallar y secuestrar bajo las formalidades legales correspondientes 43
aves de corral -en su mayoría gallos de riña- y 10 jaulas.
Lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.