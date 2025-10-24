viernes, 24 de octubre de 2025

Tras allanamiento secuestran una pistola, municiones y demoran a un sujeto buscado por la justicia

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Décimo Octava, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, llevaron adelante tareas investigativas en relación a una causa iniciada por supuesto abuso de arma, diligenciaron en la jornada de ayer 23-10-25, en forma conjunta con grupos especiales una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio Ciudades Correntinas de esta ciudad.

En la oportunidad los uniformados lograron hallar y secuestrar municiones 9mm, y un arma de fuego –pistola cal.22-, así también demoraron a una persona mayor de edad.

Al respecto, la persona demorada y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladadas hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.