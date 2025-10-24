Tras allanamiento secuestran una pistola, municiones y demoran a un sujeto buscado por la justicia

Efectivos
policiales dependientes de la Comisaria Décimo Octava, en colaboración con la
Unidad Fiscal de Investigación, llevaron adelante tareas investigativas en
relación a una causa iniciada por supuesto abuso de arma, diligenciaron en la
jornada de ayer 23-10-25, en forma conjunta con grupos especiales una orden de
allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio Ciudades Correntinas de esta
ciudad.
En la oportunidad
los uniformados lograron hallar y secuestrar municiones 9mm, y un arma de fuego
–pistola cal.22-, así también demoraron a una persona mayor de edad.
Al
respecto, la persona demorada y lo secuestrado fueron puestos a disposición de
la justicia y trasladadas hasta la citada comisaria a fin de continuar con las
diligencias del caso.