Tras dos allanamientos demoraron a presuntos arrebatadores

En horas de la mañana de hoy 27-10-25, efectivos policiales de la Comisaría Quinta Urbana, en el marco de labores de colaboración e investigación con la unidad fiscal interviniente, y con la cooperación de personal de la Dirección de investigación criminal, de la División antiarrebato y del Destacamento San Marcos, tras diligenciar dos órdenes de allanamientos, lograron la aprehensión de dos hombres, quienes están sindicados como los presuntos arrebatadores de un hecho delictivo que damnificó a una mujer, quedando grabados el accionar de ambos en una filmación y que fue viralizado dicha situación.
Los distintos trabajos de investigación
desplegados lo iniciaron luego de tomar conocimiento, de un hecho delictivo
–arrebato- perpetrado días atrás, lo que llevó a los efectivos a diligenciar
dos órdenes de allanamientos, en domicilios ubicados en el barrio Quinta Ferre
e Itatí respectivamente, los que arrojó la aprehensión de dos hombres -mayores
de edad-, sindicados como presuntos autores, al respecto se prosigue con demás
diligencias del caso.
Los aprehendidos fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, y por su parte ante la citada dependencia policial se prosiguen con las demás diligencias del caso.