Tras tareas de investigación, la Policía detuvo a un "cuatrero" en San Roque

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Roque, en la noche de ayer 13-10-25, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo -supuesto abigeato-, finalmente lograron la aprehensión del presunto autor y el secuestro de un vehículo que habría sido utilizada para cometer el hecho.
El procedimiento lo
realizaron los mencionados policías, tras tomar conocimiento del accionar
delictivo, es por ello, que de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de
investigación, lo que posibilitó identificar, localizar y aprehender al
presunto autor, un hombre mayor de edad -alias charra- y secuestraron un vehículo
-marca Volkswagen- que sería el que habría utilizado para cometer el hecho.
El aprehendido y lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.