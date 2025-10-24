viernes, 24 de octubre de 2025

Tras tareas investigativas recuperaron varios elementos robados

Efectivos policiales de la Comisaría Décimo Quinta Urbana, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo ocurrido, finalmente lograron recuperar varios elementos que habrían sido recientemente denunciados como sustraído.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras tomar conocimiento del accionar delictivo, es por ello, que de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, con observación de cámaras de seguridad existentes en la zona, lo que posibilitó en un descampado en inmediaciones del Barrio San Roque Oeste, hallar y secuestrar una PlayStation N° 4 con dos joystick PS4, un casco, tres mochilas, dos pares de zapatilla, dos botella térmica, un teléfono Motorola, un IPhone 11 y documentaciones varias, los cuales habrían serian de interés a la causa que se investiga.

Lo recuperado fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.