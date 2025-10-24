Tras tareas investigativas recuperaron varios elementos robados

El procedimiento lo
realizaron los mencionados policías, tras tomar conocimiento del accionar
delictivo, es por ello, que de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de
investigación, con observación de cámaras de seguridad existentes en la zona,
lo que posibilitó en un descampado en inmediaciones del Barrio San Roque Oeste,
hallar y secuestrar una PlayStation N° 4 con dos joystick PS4, un casco, tres mochilas,
dos pares de zapatilla, dos botella térmica, un teléfono Motorola, un IPhone 11
y documentaciones varias, los cuales habrían serian de interés a la causa que
se investiga.
Lo recuperado fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.