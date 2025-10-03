Tres demorados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos lo realizó personal del –G.R.I.M. III-, cerca de las 00.30 horas, cuando encontrándose de recorridas en prevención de ilícitos, por calle Estados Unidos y Almirante Brown y visualizan a una persona molestando a ocasionales transeúntes, en aparentemente estado de ebriedad o bajo los efectos de haber consumido algún tipo de sustancia, por lo que proceden a su identificación tratándose de un hombre de 34 años de edad, quien conforme a la información inicial registraba antecedentes policiales.
De igual forma, cerca de las 03.00horas, personal del –G.R.I.M. I-, en circunstancias en que realizaban sus labores de prevención por inmediaciones de Av. Costanera y calle Rioja, demoraron a un hombre de 33 años de edad, el cual tras ser alertados por el S.I.S integral 911, esta persona se encontraba realizando disturbio en la vía pública con actitud agresiva, quien al ser abordado presentaba evidente estado de haber ingerido algún tipo de bebidas.
De igual forma, personal del –G.R.I.M. III-, cerca de las 04.30horas, continuando con las labores de prevención, por calle Pasaje Gobernador López visualizan a un automóvil –marca Ford Ka- con el vidrio roto y al aproximarse, hallaron en el interior del mismo a un sujeto –mayor de edad-, procediendo a la demora, quien tras las primeras averiguaciones registraba antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.