Tres demorados en distintos procedimientos

En horas de la madrugada de hoy
03-10-25, efectivos policiales dependientes del Departamento de distritos
policiales y unidades operativas, en diferentes procedimientos realizados
demoraron a varias personas.
El primero de los procedimientos
lo realizaron, cerca de las 03.00 horas, cuando en inmediaciones de Av.
Costanera General San Martín y calle Quevedo, observan a un sujeto merodeando,
causando intranquilidad a las personas que se encontraban en el lugar, quien no
contaba con su documento nacional de identidad; el mismo, conforme a las
primeras averiguaciones, días atrás habría mantenido un altercado con su
pareja, por lo que solicitaban su demora.
De igual forma, continuando con
sus labores de prevención, procedieron a la identificación de un menor de 17
años de edad, quien se encontraba circulando en una motocicleta -marca Motomel
C110- a alta velocidad, y realizando maniobras peligrosas.
En tanto, cerca de las 03.30 horas, en cercanías de Av. Artigas y Mariano Moreno, observan a un sujeto mirando el interior de un vehículo estacionado, causando intranquilidad a las personas que se encontraban en el lugar, no contaba con su identificación personal y tampoco no pudo justificar su presencia, tratándose de un hombre de 30 años de edad.