Tres jóvenes fueron demorados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos lo realizaron los mencionados policías, cerca de las 02.00 horas, cuando encontrándose de recorridas en inmediaciones de calles Crespo entre calles Rafaela y Cosquín, visualizaron a dos sujetos a bordo de una motocicleta de tipo 110 CC. realizando maniobras peligrosas y poniendo en riesgo su integridad y la de terceros, procediendo a la identificación y demora de los mismos.
De igual forma, cerca de las 03.00 horas, continuando con sus labores de
prevención, en cercanías de calles Crespo y Viedma, visualizan a un sujeto que se encontraba observando los vehículos
estacionados y los domicilios de la zona, causando intranquilidad a los
vecinos, por lo que procedieron a la identificación y demora del mismo, quien además
conforme a las primeras averiguaciones contaría con antecedentes policiales por
delitos contra la propiedad.
Los demorados junto al rodado, fueron trasladados a la Comisaría séptima urbana donde se prosigue con los tramites de cada caso.