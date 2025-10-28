Un auto terminó destruido por el fuego tras chocar un carpincho en Ruta Nacional 14

Según la información inicial obtenida, el siniestro se habría registrado alrededor de las 06,30 horas y tuvo como protagonistas a un automóvil marca Citroen C-3, guiado por un hombre de apellido Celedon acompañado por una mujer, ambos mayores de edad quienes colisionaron a un carpincho.
Posteriormente el rodado comenzó a incendiarse en zona de banquina, por lo que luego los uniformados trabajaron en conjunto con personal de Bomberos Voluntarios y del BRIF.
Ya que fuego avanzo hasta un sector de las pasturas del lugar. Por lo que hasta el momento se desconocen mayores datos.
A raíz del siniestro ninguno de los ocupantes del rodado resulto lesionado. Al respecto, en la citada dependencia se llevan a cabo las diligencias del caso.