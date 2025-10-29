miércoles, 29 de octubre de 2025

Un bebé murió tras despiste en Ruta Nacional 14

Ayer 28-10-25, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Desiderio Sosa, tomaron conocimiento de un despiste y vuelco de un automóvil, que dejó como saldo una víctima fatal y cuatro personas lesionadas.

Según la información preliminar obtenida, el siniestro se registró cerca de las 14:00 horas, por ruta nacional N° 18 frente al paraje Desiderio Sosa, donde un automóvil – marca Chevrolet Astra- en el cual se trasladaban cinco personas – cuatro mayores de edad y una menor de edad- por causas y circunstancias que se investigan, habrían perdido el control del rodado produciendo su despiste y posterior vuelco, siendo auxiliados y trasladados a los hospitales más cercanos, donde informaron que los mayores presentaban lesiones de diversas consideración y el fallecimiento de la menor, debido a las graves lesiones sufridas.

En el lugar se realizaron las diligencias de rigor correspondientes, tomando intervención la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.