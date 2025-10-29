Un bebé murió tras despiste en Ruta Nacional 14

Según la información preliminar obtenida, el
siniestro se registró cerca de las 14:00 horas, por ruta nacional N° 18 frente
al paraje Desiderio Sosa, donde un automóvil – marca Chevrolet Astra- en el
cual se trasladaban cinco personas – cuatro mayores de edad y una menor de
edad- por causas y circunstancias que se investigan, habrían perdido el control
del rodado produciendo su despiste y posterior vuelco, siendo auxiliados y
trasladados a los hospitales más cercanos, donde informaron que los mayores
presentaban lesiones de diversas consideración y el fallecimiento de la menor,
debido a las graves lesiones sufridas.
En el lugar se realizaron las diligencias de
rigor correspondientes, tomando intervención la Unidad Fiscal en turno,
continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.