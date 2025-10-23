Un herido y daños materiales tras un incendio en pleno centro

ANOCHE
Un incendio de proporciones afectó un edificio en propiedad horizontal ubicado por calle Belgrano al 1.000 de la capital correntina (entre España y Jujuy). Varios departamentos fueron afectados, y una persona terminó con quemaduras.
Personal de guardia de la
Asociacion Civil De Bomberos Voluntarios Ctes Cap. fue alertado por el Servicio
911.
Intervino el Cuartel 397 que
logró sofocar el fuego que se había desatado en un departamento ubicado en el
5° piso.
Un joven resultó con quemaduras y
fue atendido por personal de la salud del servicio de Emergencia 107.
Su vida no correría peligro.
Fuente: www.radiodos.com.ar