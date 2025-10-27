Un joven murió tras caer de un caballo en Goya

Por tal motivo, inmediatamente los Policías se
dirigieron al hospital local, donde constataron que un joven de 20 años de edad
habría perdido la vida, quien, conforme a las primeras averiguaciones, en
momentos en que se encontraba en compañía de su padre y otras dos personas,
visualizan a un ciervo y comienzan a seguir al animal, hasta que en un momento
el joven habría caído del animal equino, siendo auxiliado y trasladado al
hospital local, donde lamentablemente ya había ingresado sin vida
Ante tal situación, se dio intervención a la unidad fiscal en turno, desconociéndose más detalles y pormenores que rodearon a este hecho, en tanto, se efectuaron las diligencias que corresponden.