lunes, 27 de octubre de 2025

Un joven murió tras caer de un caballo en Goya

Según las primeras averiguaciones efectuadas y la información preliminar obtenida, ayer 16-10-25, cerca del mediodía, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito 1ra. de Goya, tomaron conocimiento que, en un campo ubicado en el Paraje Buena Vista, un joven habría caído de un animal equino y que pese a ser auxiliado y trasladado al Hospital local, ya habría ingresado sin vida.

Por tal motivo, inmediatamente los Policías se dirigieron al hospital local, donde constataron que un joven de 20 años de edad habría perdido la vida, quien, conforme a las primeras averiguaciones, en momentos en que se encontraba en compañía de su padre y otras dos personas, visualizan a un ciervo y comienzan a seguir al animal, hasta que en un momento el joven habría caído del animal equino, siendo auxiliado y trasladado al hospital local, donde lamentablemente ya había ingresado sin vida

Ante tal situación, se dio intervención a la unidad fiscal en turno, desconociéndose más detalles y pormenores que rodearon a este hecho, en tanto, se efectuaron las diligencias que corresponden.