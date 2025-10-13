Varios demorados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos lo realizó
personal del comando de patrulla, cuando cerca de las 01.00 horas,
encontrándose en inmediaciones de Avenida Centenario y calle Medrano, tras ser
alertados por el sistema integral de seguridad 911, que dos sujetos se
encontraban violentando un vehículo, por lo que de forma inmediata se dirigen
al lugar, donde finalmente tras una breve persecución, logran demorarlos,
tratándose de dos personas de 39 y de 17 años de edad, resultando que contarían
con antecedentes policiales.
De igual forma, en inmediaciones de Av. Armenia y
calle 11 de mayo, alrededor de las 02.30 horas, demoraron a un hombre de 40
años de edad, que se encontraba observando el interior de domicilios y
vehículos estacionados, quien al ser abordado no supo justificar su accionar ni
presencia en el lugar.
En tanto, cerca de las 03.30 horas, hallándose de
recorridas en prevención, divisaron y demoraron a un joven de 17 años de edad,
que se encontraba merodeando, quien no supo justificar su presencia en el
lugar, quien registraba pedido de localización.
Los demorados fueron trasladados a la Comisarías jurisdiccional, donde se prosigue con los trámites de cada caso.