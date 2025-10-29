Varios demorados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos lo realizó
personal del –G.R.I.M. III- cerca de las 15.00horas, cuando encontrándose en
inmediaciones de Av. Chacabuco, entre calle Mar del Plata y Pasaje Galarza,
divisan a dos personas que se encontraban molestando a ocasionales transeúntes
en aparente estado de ebriedad, tratándose de dos jóvenes de 24 y 25 años de
edad, resultando que, conforme a las primeras averiguaciones, uno de ellos,
contaría con antecedentes policiales.
De igual forma, pasadas las 15.30 horas, policías
del -GRIM II-, en cercanías de calles Las Heras entre Medrano y Darragueira,
procedieron a identificar y demorar a una persona de 25 años de edad, quien se
encontraba merodeando, el mismo al ser abordado no pudo justificar su accionar
ni presencia en el lugar.
Así mismo, personal del –G.R.I.M. II- continuando
con sus labores de prevención, alrededor de las 17.30horas, hallándose en
proximidad de la intersección de calles San Francisco y Av. Montecarlo,
sorprenden y demoran a un joven de 19 años de edad, que se encontraba
observando el interior de domicilios y vehículos estacionados, quien tras ser
consultado, no supo justificar fehacientemente su accionar, además conforme a
las primeras averiguaciones, contaría con antecedentes policiales.
Los demorados fueron trasladados a las Comisarías
jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.