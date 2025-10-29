miércoles, 29 de octubre de 2025

Varios demorados en diferentes procedimientos

En la tarde de ayer 28-10-25, efectivos policiales del Grupo de respuesta inmediata motorizada, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, y diferentes procedimientos realizados, demoraron a varias personas.

El primero de los procedimientos lo realizó personal del –G.R.I.M. III- cerca de las 15.00horas, cuando encontrándose en inmediaciones de Av. Chacabuco, entre calle Mar del Plata y Pasaje Galarza, divisan a dos personas que se encontraban molestando a ocasionales transeúntes en aparente estado de ebriedad, tratándose de dos jóvenes de 24 y 25 años de edad, resultando que, conforme a las primeras averiguaciones, uno de ellos, contaría con antecedentes policiales.

De igual forma, pasadas las 15.30 horas, policías del -GRIM II-, en cercanías de calles Las Heras entre Medrano y Darragueira, procedieron a identificar y demorar a una persona de 25 años de edad, quien se encontraba merodeando, el mismo al ser abordado no pudo justificar su accionar ni presencia en el lugar.

Así mismo, personal del –G.R.I.M. II- continuando con sus labores de prevención, alrededor de las 17.30horas, hallándose en proximidad de la intersección de calles San Francisco y Av. Montecarlo, sorprenden y demoran a un joven de 19 años de edad, que se encontraba observando el interior de domicilios y vehículos estacionados, quien tras ser consultado, no supo justificar fehacientemente su accionar, además conforme a las primeras averiguaciones, contaría con antecedentes policiales.

Los demorados fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.