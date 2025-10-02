Varios demorados en operativos de contralor

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, en horas de la noche de ayer 01-10-25, efectivos Policiales de la Comisaria Primera Urbana y Comisaria Quinta Urbana, de manera conjunta y mancomunada con el personal de Departamento Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Móviles y Motorizada-, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en los distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de las mencionadas Comisarias de esta ciudad Capital.
Dichos operativos, dieron inicio cerca de las 20:00 horas, concluyendo pasadas las 21:30 horas, oportunidad, en que procedieron a la identificación de varias personas, quienes se desplazaban en sus respectivos vehículos de los cuales una vez acreditado su identidad y las propiedades de las motocicletas continuaron su marcha, finalizando los mismos con normalidad.